警方查緝楊男住處，但平時喜愛攀岩的他順利從3樓逃至1樓，不過隔日清晨仍遭逮捕歸案。(警方提供)

里港鄉一處養豬場上月底驚傳槍響，在一處豬場工作的黃姓男子，長期與同事感情不睦，上月底找來友人助陣談判，一言不合竟拿出預藏槍枝朝對方開了一槍，所幸射偏、子彈並未擊中，響亮槍聲也讓友人駕車逃逸，警方循線將人逮捕到案，且查扣改造90手槍1支。

警方表示，57歲黃男與被害人為養豬場同事，平時感情不睦，因故產生嫌隙後挾怨報復，9月30日下午3時23分相約養豬場談判，一言不合下，黃男找來劉姓及楊姓友人到場助勢，說到激動處，楊男竟持槍枝朝對方射殺一槍，所幸被害人閃避得及，未被擊中，犯案後黃男來不及上車，現場便被警方制伏，其餘2人駕車逃逸。

警方獲報立即成立專案小組，兵分多路加強查訪，鎖定住在鹽埔鄉的劉男與楊男涉有重嫌，於2人可能藏身之處埋伏，但劉男生性狡猾，案發後連忙逃離並藏身高雄；另楊男平時愛好攀巖，警方上門查緝時，他輕鬆從3樓樓頂延牆垣爬至1樓逃脫，但警方仍於隔日清晨在九如鄉將人逮捕歸案。

里港警分局長鄭頴聰表示，槍砲彈藥刀械管制條例已於於去年修正施行，持有改造槍枝和制式槍枝同罪，將面臨5年以上有期徒刑，呼籲民眾踴躍檢舉不法，槍械是危害社會治安的根源，針對相關案件，警方將加強查緝，以強勢執法，向上溯源，根除不法，保障人民生命、財產安全。