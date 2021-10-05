32歲洪姓男子3日與家人到嘉義縣新港奉天宮遊玩，竟在廟前眾目睽睽下突遭3人噴辣椒水、持刀斧從背後砍殺，3嫌見洪男流血倒地後，火速駕車逃逸，竟繼續去拜拜吃海鮮，警方循線逮獲3嫌，3人聲稱與洪男有債務糾紛，但員警查出凶嫌具有幫派背景，懷疑案情不單純，警訊後依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，昨(4日)身夜聲押獲准。

嘉義縣消防局3日中午獲報，指新港鄉中山路6號前有遊客遭人拿番刀、斧頭追殺受傷，救護人員趕抵時，發現被害人洪男背部、肩膀與雙腳有5至10公分等多處刀傷，所幸意識清楚，緊急送往嘉義基督教醫院救治。

洪男向警方表示，不認識砍殺他的3名凶嫌，員警調閱路口監視器，發現3嫌早已鎖定洪男，先在一家麵店堵人、噴灑辣椒水，見洪男逃跑，又持刀一路追砍到奉天宮前，還在棚子下對洪男一陣亂砍，見洪男渾身是血倒地後，才駕駛租來的汽車朝雲林縣北港方向逃逸。

警方鎖定車牌號碼，一路追了200多公里，2個多小時後在布袋漁市場攔下犯案車輛，並起出番刀、彈簧刀、斧頭等凶器，但當時車上只剩19歲陳姓嫌犯，另2嫌則已不知去向；晚間7時，員警在布袋市區發現21歲張男、19歲張男2嫌行蹤，將2嫌逮捕歸案。

警方指出，陳嫌年僅19歲，聲稱與被害人有債務糾紛，卻堅不吐露債務金額，對張姓2名同夥身分也守口如瓶；警方調查發現，3名嫌犯均具有北部某幫派背景，懷疑案情並不單純，正擴大追查釐清案情。