嘉義一名80歲張姓老翁昨（5日）下午與55歲女友人相約摩鐵「理頭髮」，但老翁突然在摩鐵內暈倒，送醫後宣告不治。不過當地民眾想不通，明明有百元理髮可以選，老翁為何要花900元到摩鐵休息3小時理髮？

檢警表示，嘉義縣消防局昨天傍晚接獲報案，指新港鄉1家汽車旅館內有1名老翁急病須送醫，消防人員到場，發現張姓老翁衣著整齊躺在床上，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，立即進行心肺復甦術（CPR）、電擊等措施，隨即送醫急救後，仍宣告不治。

與老翁同行的是一名55歲黃姓女子，她自稱與張翁是朋友，張請她幫忙理髮，兩人相約摩鐵碰面，選了900元休息3小時的方案；不過兩人進入房間才約1小時，張翁就突然昏倒，黃女立刻向摩鐵櫃臺求助。

檢警今天（6日）相驗張翁遺體，初步發現身體無外傷，但死因還無法確認，將進一步抽取血液等體液送驗釐清真正死因，家屬並無意見。