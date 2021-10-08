搭配民眾引頸期盼的「振興五倍券」8日正式上路，台灣高鐵（2633）表示，公司推出相關「振興五倍券」多項超狂優惠專案也正式開放售票，可望在促銷期間持續熱賣。

為鼓勵旅客踴躍搭乘並響應政府「振興五倍券」措施，台灣高鐵特別推出「振興五倍券」專案，「紙本券滿額送」提供TGo會員使用紙本五倍券購票滿千，即贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」，限量10萬張，送完為止。

「雙人55折」的空前優惠則提供2人同行搭乘指定車次享限量全票55折。此外，還有針對通勤族群及廣大喜愛國民旅遊的旅客推出的多項優惠產品。

此外，台灣高鐵特別推薦高鐵假期「五星自由行」專案，搭配台北、新北、台中、嘉義、台南、高雄、屏東等地知名五星級飯店，使用五倍券付款滿5000元，再加碼贈送「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」。

以高雄出發且入住台北晶華酒店為例，平日兩人同行，每人只要2990元，相當於高鐵標準車廂來回車票加10元，不僅輕鬆入住五星飯店，再享免費升等豪華客房禮遇。

針對喜愛在當地自行租車出遊的旅客，高鐵假期「自駕輕鬆升級」專案提供高鐵標準車廂來回車票+36小時租車，再享車型免費升的超值優惠，適用取車車站包括：台北、台中、嘉義、台南、左營五站。

以兩人成行、台北出發到左營為例，每人只要3179元起，相當於只要高鐵回車票+199元就能輕鬆自駕出遊。同樣適用五倍券付款滿5000元再贈「標準車廂對號座5折乘車票兌換券」1張的高鐵加碼優惠。