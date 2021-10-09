行政院主計長朱澤民7日備詢時回答一碗蚵仔麵線20元，引發各界譁然；8日他解釋「沒聽到蚵仔兩個字，以為只有麵線」，再度引發批評。民進黨立委高嘉瑜8日在臉書發文稱「就是沒吃過一碗20元的麵線」，被外界解讀是在酸朱。今（9）日高嘉瑜繼續貼文介紹一碗35元的蚵仔麵線，又被網友批評是在挑釁！

朱澤民「一碗蚵仔麵線20元」爭議爆發後，高嘉瑜在臉書發文，說他最愛吃麵線了，但從小吃到大，就是沒吃過一碗20元的麵線。

隨後，民進黨立委鄭運鵬在其臉書發文直言：「看到本黨立委蹭新聞吃麵線，消遣了朱澤民主計長，我覺得很感慨」、「蹭新聞消遣這麼盡職的首長，對我來說並不好玩，真的很感慨」。

民進黨林宜瑾本人也親自到高嘉瑜臉書文章下留言：「妳這樣噹我們執政黨主計長，是有多爽？我不懂，請指教！」

高嘉瑜再臉書介紹一碗35元的蚵仔麵線。（取自高嘉瑜臉書）

高嘉瑜不畏懼同黨立委質疑，今（9）日繼續貼文介紹一碗35元的蚵仔麵線，「南港車站附近空地也有一家隱藏版35元的大腸麵線、50元的臭豆腐」，「背後的成本是用自己的勞力跟汗水填補」！

網友在高嘉瑜臉書留言。（取自高嘉瑜臉書）

結果仍有網友留言說，「難道妳35年前妳真的沒有吃過20元的蚵仔麵線嗎？」「自己同事都公開講了，還再發一篇真的有夠挑釁！」「好好跟同事相處有困難嗎，發這文的目的是什麼？我不是你同事也覺得你很難鬥陣了」。

不過也有人認為，「這樣的嘉瑜我喜歡，對比那些整天幫執政黨護航的可悲立委，嘉瑜更貼近我們！」