新竹市警察局第三分局中華派出所王姓所長4日凌晨與同事在日式聚餐時，巧遇先前被他逮捕的男子，對方搶走店家生魚片刀朝他狂砍，造成頭部撕裂傷，現已無大礙；據了解，該所長去年12月擔任偵查員時逮捕涉及槍砲案的男子，男子疑似挾怨報復才找上門，不過他事後稱2人並無糾紛，僅是喝酒鬧事。

據了解，該所長4日凌晨與偵查隊同仁一同前往一間日式料理店聚餐，卻意外遭到先前於第二分局偵查隊服務時因槍砲嫌疑而逮捕的董姓男子，兩人相遇後，董男疑似懷恨在心，偷偷到廚房拿了生魚片刀行兇，在餐廳內朝王姓所長頭部及背部猛砍，造成王姓所長身中多刀送醫，目前就醫後無大礙，已回家休養。

董男之後隨即遭與該所長同行的員警制服並遭羈押，他供稱，他在碰到王姓所長前已和朋友在別處喝了2瓶高粱酒，之後才到該間日本料理店續攤，強調與王姓所長沒有糾紛，是因為喝酒醉才會動手，事後感到相當後悔。此事發生後一度遭警方下封口令，警政署得知消息後，目前已派遣駐區督察進行調查。