台東縣鹿野鄉瑞源村民眾上網抱怨近期家中物品常遭竊，台東縣警察局關山分局瑞源派出所受理後於8日至吳姓男子住處持拘票將其逮捕，並依涉竊盜罪嫌移送台東地方檢察署偵辦。

「最近瑞源治安真的很不錯，這個小偷大白天，主人不在，經常來光顧，什麽都拿，什麽都偷，有時候只是你沒注意，即使在家他也偷」當地民眾將影像PO上網指證歷歷，台東縣警察局關山分局瑞源派出所所長王建超8日14時率所內同仁持台東地方檢察署所核發拘票至44歲吳男住處埋伏2小時，當吳男欲走出家門時，警方立刻上前依法宣讀4項權益後，順利將其拘提到案後，依涉竊盜罪將他送台東地方檢察署。

據警方了解，吳男平日無業，有吸毒習慣，因缺錢花用起了歹念，近來在鹿野鄉瑞源地區，大白天多次闖空門行竊，以購置毒品吸食。其中，多起竊案中的1名被害人家中剛好裝有監視影像系統，而將所錄下影像提供給警察派出所指認。

深耕經營地方多年的王建超對於轄內民眾幾乎見人知名，一眼就認出是居住在轄內的吳男，但因其非現行犯，在受理完報案後，即依法通知他到案說明。在第2次通知未到案後，由偵查隊於8日向地檢署聲請核發拘票獲准。

王建超旋即率所內員警前往吳男住家附近埋伏守候，經過2小時，吳男欲從屋內走出家門時，警方手持拘票上前實施拘提，並在宣讀完權益後，將他依法帶返所製作完警詢，全案依涉嫌違反竊盜罪嫌移送台東地方檢察署依法偵辦。

關山警呼籲民眾離家時，請務必檢視門窗及汽、機車鑰匙是否關好與取下，以確保居家及財產安全。

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