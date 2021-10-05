嘉義羅姓男子於今年8月間，持球棒砸嘉義市警察局放置在世賢路3段、新民路口的「交通警示人形立牌」，造成立牌人形左肩凹陷毀損，還錄下整個過程，上傳影片到社群網站，遭嘉義地檢署以涉嫌妨害公務罪，向地方法院聲請簡易判決。

27歲羅男於8月22日深夜近11時許，持球棒砸嘉義市警察局擺放在世賢路3段、新民路口的「交通警示人形立牌」，造成立牌人形左肩上方凹陷毀損，他錄下影片，並上傳至IG社群平台，供不特定人觀看，被警方執行網路巡邏時發現，認為涉及公然侮辱嘉義市警察局，循線追查，揪出羅男。

羅男否認有侮辱公署之故意，他辯稱，當時心情不好，又被那個看板嚇到，才會輕輕敲打而已，是無心之過，覺得無聊才上傳影片，沒有侮辱嘉義市警察局的意思」。

檢察官調查，案發時監視錄影畫面、現場蒐證照片等證物佐證確鑿，認為羅男所言不足採信，認為羅男涉嫌《刑法》第140條第2項侮辱公署，對羅男聲請簡易判決。