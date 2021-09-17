2022縣市長選舉，「藍白合」能否複製過去「綠白合」的在野大聯盟，組成「抗綠陣線」成為焦點。目前藍軍兩位黨主席熱門人選朱立倫與江啟臣，在「藍白合」上出現差異性，朱立倫強調「正藍」、「大藍」，以藍為主，江啟臣則是透過議題尋求合作，似乎與台北市長柯文哲的口徑較為接近。

國民黨雖然在2020年敗選，但目前在執政縣市上仍是藍大於綠，14個執政縣市選情大多趨於穩定，雲林縣、彰化縣屬於激戰區，縣長張麗善、王惠美表現不錯，但中台灣向來屬於搖擺州，仍須戰戰兢兢。

目前來看，民眾黨目前執政的台北市，以及已傳出有意推派人選的桃園市、基隆市、新竹市、南投縣，未來都是「藍白合」的示範區，尤其是台北、桃園、基隆、新竹這兩大、兩小都，更是關鍵中的關鍵，倘若藍白沒有合作，陷入三腳督的情況，可能就會讓綠營漁翁得利。

因此，藍軍若想在明年選舉維持地方執政優勢，與民眾黨之間的「藍白合」，成為關鍵的因素，哪位黨主席候選人能促成「藍白合」，創造國民黨在2022年的最大獲利，也連動影響黨主席選舉。

黨內人士分析，以目前國民黨可能的黨主席人選來看，現任主席江啟臣在過去一年多任內，有別以往的做法，改走議題路線，發起公投、上街頭、告法院等，透過議題與民眾黨有跨黨派的合作，例如公投案，國民黨就與民眾黨一起在宣傳公投，江啟臣也曾邀柯文哲到國民黨智庫演講。

柯文哲日前也說，選舉是各選各的，藍白雙方或許在議題上有機會合作，與江啟臣的路線不謀而合。

江啟臣與柯文哲同台2030願景台灣論壇。(圖/取自江啟臣臉書)

朱立倫主打「正藍」、「大藍」，讓國民黨變強、變好，在此基礎上與民眾黨談合作，黨內人士說，這在過往政治跨黨派合作上是正確方向，但現在「大黨（指國民黨）不夠大、小黨（民眾黨）不認小」的政治現實下，如此作法「藍白合」的空間恐怕不大，一旦重蹈2014年正藍投連勝文、淺藍投柯文哲的戲碼，將不利藍軍選情！這恐怕也是朱立倫遲遲不敢立下2022軍令狀，沒達標就辭職的原因。

朱立倫與陳其邁同框做公益。(圖/取自朱立倫臉書)

黨內人士說，以政治現實的角度想，江啟臣不是柯文哲2024參選的競爭對手，但朱立倫可能是，如果終須一戰，2022年讓國民黨壯大，恐怕不是民眾黨的最大利益。

張亞中登記參選照。(圖/取自新聞畫面)

至於張亞中，黨內人士說，光是「中國是國民黨的靈魂」一說，就把淺藍跟中間選民嚇跑，拱手讓民眾黨可以如入無人之境，把大量中間選民挖走，張亞中若當黨主席，各縣市長、議員都「挫咧等」。