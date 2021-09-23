中國大陸日前提交加入CPTPP申請書函，行政院昨說，台灣已於22日正式遞出加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）申請。對此，國民黨主席江啟臣表示，台灣能否加入CPTPP，顯然是政治問題，而非商業貿易問題。

江啟臣上午接受《POP撞新聞》廣播專訪說，此次台灣申請加入CPTPP的狀況，就如同先前爭取加入關稅暨貿易總協定（GATT）與世界貿易組織（WTO）一樣，當年國際上有默契，特別是美中之間，也就是老共要先申請，台灣再申請。

江啟臣指出，此次台灣能否加入CPTPP，最後就會變成政治上的斡旋，類似當年加入APEC，CPTPP是多邊組織，有3個以上會員體，各個國家有其政治問題與外交考量，最後就是去談兩岸政治主權問題怎麼解決。

江啟臣說，當年台灣不管是加入GATT、WTO、APEC，最後都變成要先解決兩岸問題，才有辦法加入，這就是政治現實，政府必須坦然面對，並告訴大家怎麼處理。

另外，美國11月起要求外國旅客入境美國，須有完整接種疫苗新規定，行政院長蘇貞昌昨說，美國的相關規定是針對已經有限制的國家，「不是台灣」，對此，江啟臣直指，蘇貞昌散布假消息，應自請處分關三天，美國的做法絕對放諸四海，防疫不分膚色、種族。

江啟臣表示，台灣接下來要面臨的最大挑戰，就是在年底前至少要有3200萬劑國際認證的新冠疫苗，唯有如此才能確保國人自由移動的權利，若因沒打2劑而受限，或打高端也被限制，這就違憲。