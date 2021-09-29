日本自民黨總裁選舉今（29）日出爐，64歲的日本前外相岸田文雄贏得總裁選舉，10月4日將成為日本第100任首相。我國駐日代表謝長廷表示，岸田總裁擔任自民黨青年局長時期曾訪問台灣，李登輝前總統過世時，他有到駐日代表處簽名悼念；對台灣問題，也表達關心和重視。謝長廷強調，岸田文雄贏得總裁選舉，日本的政治史翻過新的一頁！

謝長廷29日在臉書表示，今天日本自民黨總裁的投票，國會議員部分借用東京的飯店舉行，菅義偉上台投票時，成為焦點，媒體詮述是選定後繼者。

第一輪結果出乎意料，岸田文雄拿到最高票領先河野太郎，而且國會議員部分也得票最高，第二輪投票時第三名高巿的票多數移轉到岸田，所以岸田文雄以257:170較大領先勝出。

謝長廷指出，岸田總裁擔任自民黨青年局長時期曾訪問台灣，李登輝前總統過世時，他有來駐日代表處簽名悼念。對台灣問題，也表達關心和重視。

另根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）29日報導，岸田身為自民黨總裁，可望繼續菅義偉和前首相安倍的外交政策。其中包括強調美日聯盟，致力實現自由開放的印太政策，並鞏固美、日，印度和澳洲的「四方安全對話」（The Quad）合作，以發揮影響力，在亞洲對抗日益強大的中國。

不過，基於日本經濟考量，他也曾表示，日本必須繼續「與中國對話」，因為中國大陸是日本最大的貿易夥伴國。相對的，他也歡迎台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。