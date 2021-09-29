台灣上周正式遞件申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》CPTPP，國發會主委龔明鑫今接受廣播媒體時表示，台灣為了入會準備長達5年，在當前產業供應鏈重組下，台灣扮演著重要角色，因此，從資格條件的角度來看，我國申請入會成功的機率將超過50％。

由於中國大陸早台灣一個星期遞件申請，時間上的巧合，難免讓人有些聯想；龔明鑫認為，台灣按照自己的步驟進行，從2016年台商回台，之後有新南向、中東歐的布局等，而申請CPTPP就是我國對外布局的一部分，我國現在距離CPTPP的條件要求，已經非常接近了，現在加入不僅可以對CPTPP有貢獻、對我國經濟成長率也有挹注，雙雙都能得到好處。

目前已生效的CPTPP有效會員國有8個國家，若要成功申請加入CPTPP，龔明鑫表示，必須與這8個會員國一一談判、協商，要全部同意才行，目前除了英國、中國大陸遞件申請加入外，印尼、泰國也有意願參加，簡言之，愈晚申請入會門檻愈高，現在加入正是時機成熟的時刻。