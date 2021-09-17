新北市長侯友宜今（17日）上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（17日）上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（17日）上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（17日）上午出席板橋黃石市場新建工程開工動土典禮，侯友宜表示，自己是在菜市場長大，承諾第一任4年內要有3座市場啟動改建、8座改造完畢；黃石市場預計於2024年開幕營運。

侯友宜說，對菜市場濃濃的人情味以及特色的在地味非常有感受，所以自己上任以來就針對市場的改建跟改造，希望第一任4年內，有3座市場可以啟動改建，8座可以改造完畢。

黃石公有市場花費2年多的時間，中繼市場蓋好了，大家搬過去了，今天總算黃石公有市場正式開工動土，預計於2024年開幕營運，另外，8座市場改造在2022年中可以提前達標，

侯說，尤其黃石公有市場的位置剛好是在林家花園的旁邊，也是新北古城的中心，讓府中雙城的整個美學廊帶，因為有林家花園、有未來的黃石市場會變得更現代化、更美麗，所以新舊交替、互相輝映，在黃石公有市場的未來，大家都可以看得見。