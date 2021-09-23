匯豐執行長指出，陷入困境的房地產開發商中國恆大集團，其債務問題將對資本市場產生影響，但不會對匯豐產生直接的影響。

匯豐網站公布執行長Noel Quinn周三在美國銀行一場會議上的意見，Quinn指出，「如果會認為市場不會產生二級或三級的影響，那我就是太天真了」，恆大的情況令人擔憂，尤其是對資本市場和債券市場的影響，「我們必須緊抓住這一點」。

恆大集團在周四面臨美元債券付息的最後期限；雖然該公司已表示將如期支付，但對於全球投資人而言，仍擔憂問題可能蔓延到中國其他房地產公司或房地產以外的部門，目前是一關鍵時刻。

Quinn表示，匯豐很關心恆大在中國內地和香港的商用房地產業務，「我們通常將注意力放在一線城市、一線房地產和一線的貸款機構上，我們在那的曝險管理良好，並不過分地擔心這種敞口(exposure)」。

Quinn指出，匯豐在半年財報中所概述的在香港和中國的貸款損失提撥，顯示了匯豐並不擔心在中國的商用房地產的敞口，「作為一家銀行、一個機構，近幾周來沒有一件事能改變我這種立場」。