美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例增加，減緩了美國經濟復甦，但聯準會仍可能準備於「近期」開始撤銷刺激措施。

法新社報導，聯邦公開市場委員會（FOMC）結束2天會議後發布聲明表示，美國經濟已恢復到某種程度，如果進展大致如預期般持續下去，中央銀行或許可以放慢每月大規模購債的步調。

2020年3月疫情在美國爆發後，聯準會調降基準利率並開始收購債券和其他有價證券，以放寬貸款條件，確保金融體系不會陷入停頓。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，可能於今年底前開始陸續縮減購債，但還不會調高主要借款利率。

在季度預測中，已有更多委員會成員預期明年至少升息1次，2023年達到3次。

這些緊縮措施可能伴隨著物價上漲，今年美國通膨預測中位數現為4.2%。聯準會下調預估今年經濟成長率為5.9%，低於6月預測的7%。

聯邦公開市場委員會仍把近期物價壓力歸因於「過渡性因素」。但市場觀察家及委員會內的通膨鷹派委員擔心，刺激經濟措施助長物價上漲，此一現象可能較鮑爾預期得還要久。

儘管成長趨緩，決策者對經濟前景仍相對樂觀。

聯邦公開市場委員會表示，「最受疫情拖累的領域近幾個月有所改善，不過COVID-19病例激增，減緩了這些領域的復甦」，強調經濟回溫仍取決於疫情發展。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1100923