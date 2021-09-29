蘋果（Apple）日前正式發表的iPhone 13系列已在多國開賣。但外媒報導，受到越南疫情影響，恐對iPhone 13如期交貨帶來更大挑戰；不僅如此，蘋果連續第二年未在iPhone包裝中附上充電器，又引起巴西監管單位不滿，很有可能再度對蘋果進行罰款。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，先前供應鏈相關人士預期，今年度iPhone 13系列的供貨應該相對順利（2020年iPhone 12系列供應鏈應受到部分影響，直到10月才發表新機），因為大部分的零件都是漸進式升級，蘋果相關供應鏈可以提前庫存大量零件。

不過今年度iPhone 13全系列4款手機中，都配有先前僅在iPhone 12 Pro Max這一款手機中採用的位移式光學影像感測器。而今年度iPhone 13系列的相機模組有大量零件都是在越南製造，近期越南疫情再起，恐將會進一步影響iPhone 13系列的供貨。報導指出，越南有一處工廠因為疫情在幾個月內歷經幾次停工，已在近日恢復生產，預計越南對於iPhone 13相機相關零件的供貨，有望在10月恢復穩定。在供應鏈恢復穩定之前，想入手iPhone 13系列恐得等候更久的時間。

據了解，當前iPhone 13 Pro全新的天峰藍512GB款式，在蘋果全球第三大市場中國大陸訂購後需要等候5週，在日本也需要等候5週，在美國則是4週，對比一般來說的出貨時間都來得更長。對比之下，iPhone 13 mini在美國、中國、日本等市場約僅需等候7~10天即可到貨。

越南疫情在今年7月中旬起逐漸升溫，至9月初期達到高峰，每日確診最高超過13000人，近期已緩步下滑，每日確診降至1萬例以下。

除了供應鏈恐受疫情影響，讓出貨時間被拉長之外；蘋果在巴西也可能再度面臨當地監管機關的罰款。

在2020年蘋果首度在全球針對iPhone 12系列取消附贈充電器與有線耳機（仍附充電線），但是巴西消費者保護監管機構Procon-SP在今年3月對蘋果處以約192萬美元的罰款。蘋果取消贈送充電器，是以環保之名為由，但是巴西方面認為是變相向消費者漲價。

根據巴西當地規定，罰款後不能在6個月內進行同類處罰，如今上述處罰的6個月期限已到，巴西打算再次對蘋果採取行動。

蘋果沒有在iPhone中附贈充電器、有線耳機的作法，在世界各國面臨不同的處境，也為消費者爭取到更多的權益。在巴西向蘋果罰款之後，蘋果被迫在當地向有需求的消費者提供充電器。而在法國，當地法律規範售出的手機必須要附上有線耳機，因此蘋果單獨為法國出售的iPhone 12系列標配耳機。雖然今年在台灣，消基會也像巴西監管單位一樣提出質疑，認為iPhone取消配件是多重剝削，但似乎沒有嚴格強制力，也沒有要對蘋果加以處罰的後續效應。