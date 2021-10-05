歷史科名師：張雪雲

學歷： 國立師範大學學士、台灣大學碩士

經歷： 國立師大附中教師、任教國高中各大補習班輔導教師

歷史科名師：張雪雲。

108課綱與新型學測對於歷史科最大改變就是從舊有的「時間軸」模式轉變為「主題軸」，並在各冊中進行內容的調整。著重本土文化、東亞間的交流及探討世界的現代歷史議題，凸顯新課綱重視歷史間的文化連結與厚今薄古的趨勢。本刊特邀請張雪雲老師，從考試方式、十大準備方式及作答技巧等面向帶領同學複習歷史。

Q1. 新型學測歷史的考試方式？

重點：考試題型增加混合題並著重於素養類內容。

社會科的總分144分，分成兩個部分，單選35題，一題兩分。混合及非選共74分，分成單選、非選混合約25～27題64分及非選擇3題共10分，非選一小題為2～4分為主。

除了考試題型改變，命題方向也著重於素養類考試內容，將考題融合生活，其最明顯的改變就是加長題幹或題組的描述，且將圖表表述增加，預估新型學測社會科會延長到十八至二十頁的題目，考驗考生閱讀作答的耐性。

Q2. 複習歷史的十大準備方式？

複習歷史十大準備方式。

1.歷史版本內容異動小，不影響複習由於歷史版本變異不大都以主題軸為主，因此在複習閱讀上無差異，但更看重跨域整合的能力。

2.跨章節統整能力是重點。在複習上要以跨章節、跨冊、跨科的方式複習。跨章節是非常重要的，以台灣史來說，清治前期、清治後期或日治時期的經濟、政治與文化就要一起統整，觀察影響社會文化的走向。

3.跨冊加強區域聯繫與全球性。新課綱的跨冊異動，第一冊台灣史，去掉史前加重原住民族內容，後面從大航海荷蘭、西班牙、明鄭到清治、日治、國民政府統治，皆用主題方式詮釋，因此時間主題軸要自己整理。第二冊東亞史，包含中國、日本、朝鮮及越南，加強聯繫性，進行結合。當然仍以中國為主，搭配東亞其他國家的交流，內容亦是以主題為主，尤其加強各時期的交流，因此，應以中國為主軸。第三冊世界史，第一篇將上古文明中大河文明及地中海文明結合，基督教為主軸，中古時期歐洲自由民主發展為重點；第二篇以伊斯蘭發展與歐洲向美洲、非洲、亞洲殖民為主；第三篇以冷戰及冷戰後的現代為主。

4.跨科命題，歷史也跨國文。除了社會科的基本跨科型式，素養題與生活情境題等都以長篇的題幹描述呈現，也成為歷史跨國文閱讀能力的樞紐。

5.歷史、地理混合考題。歷屆試題案例，題幹敘述為衣索比亞的歷史題，但答案卻為地理的非洲薩赫爾地區。

6.歷史、公民混合考題。文化、媒體素養、政治及經濟，尤其是比較利益法則。

7. 社會科整合題型。近年命題喜歡將歷史、地理、公民三科結合，為配合此題型，通常題目敘述會較長，因此需有耐性作答，別輕忽題目敘述。

8.時事題絕對與課程結合。面對時事題不用驚慌，絕對會與課程結合，從課程進行延伸。

9.大考中心試卷 熟悉新型答題模式。對於新型題型的作答模擬，大考中心的命題試卷及非選題的練習是重點，一定要多加熟悉。以社會科來說，除了公民沒考過手寫題外，地理、歷史在指考時都曾有類似題型，考生不用過於焦慮，僅需調整心態。

10.歷屆試題是很好的複習工具。歷屆試題也是很好的複習方式，尤其98-110年間的試題一定要看過並複習。

Q3 歷史答題中的秘訣作答技巧？選擇題作答技巧→歷史依舊有基本的主要命題，為增加鑑別度，選項中一定有可以直接刪掉的兩個選項，再將題目細讀，必可選出正確答案。非選題的作答技巧→根據不同的配分比有不同的回答模式，兩分的非選題通常會要求十個字之內，因此「簡答」即可，不廢話，也絕對不要多寫兩三種答案；三至四分的非選題通常要求三十至五十字之內，秘訣就是從題幹中找尋重點再進行答案的補充，就能應對非選題。

題組題作答技巧→勿需擔心，因為答案都在題目中，可以說是送分題，但題組題考驗國文閱讀能力與考生的作答之耐心。作圖題作答技巧→細節中藏魔鬼，要「小心作圖題，懂得作圖技巧」，在閱讀歷史時動腦加動手是關鍵。

Q4. 歷史科考前150天的準備規劃？

1.配合模擬考範圍來準備：九月時通常能完成第一冊及第二冊，十月或十一月中旬就可以看完歷史，由於課綱的調整歷史相較之前內容減少，所以不需擔心時間問題。

2.隨手做筆記：複習歷史的時候，一定要隨時做筆記，大範圍的時間軸很重要，學會利用事件的時間引導主題，並以筆記為輔佐。

3.各冊閱讀重點：台灣史的細目時間很重要；東亞史以中國各朝代配合與東亞間交流為主；世界史上古、中古以世紀為主，例如11-13世紀十字軍東征，13世紀蒙古西征影響歐洲，相扣的環節很關鍵。

4.世界觀日趨重要：全球化的現代，不管台灣、東亞、世界，歷史的洪流乃不停歇，除重其各自發展，更重要的是其中的交流發展與影響，尤其著重在關聯與厚今薄古。

Q5. 新型學測的歷史命題趨勢？

1.台灣史及原住民歷史內容加重。

2. 東亞史仍以中國為主，加上與日本、朝鮮、越南的東亞間交流。

3. 歐、亞、非、美洲的發展，以歐洲發展為主軸，向外貿易、傳教，發展出糾葛的貿易利益以及宗教的征戰。

4. 當前世界以文明衝突為主，尤其是西方與伊斯蘭的文化衝突。

5. 世界史第三篇「世界變遷與現代性」，直接進到二戰後的冷戰時期與蘇聯解體後的後冷戰時期，之前的十九世紀及二戰前的二十世紀仍應是重點所在，希望考生別輕忽。