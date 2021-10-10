針對蔡英文總統的雙十國慶談話，大陸國台辦發言人馬曉光10日晚以書面方式表示，該講話鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實，以所謂共識、團結為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀獨挑釁張目，並稱台灣的前途要由全體中國人民共同決定。

馬曉光稱，台灣是中國的一部分，1949年以來，盡管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也決不允許分割。

馬曉光表示，民進黨當局勾連外部勢力，挾洋自重，瘋狂謀獨挑釁，不斷製造事端，其所謂「維持現狀」不過是企圖瞞天過海欺騙世人。當前，民進黨當局的謀獨挑釁，是兩岸關係緊張動盪的根源，是台海地區和平穩定的最大威脅。

馬曉光說，大陸打擊遏制台獨是針對民進黨當局和台獨勢力的倒行逆施，絕不是針對廣大台灣同胞。民進黨當局挑釁離間，混淆視聽，欺騙不了台灣民眾和國際社會。

馬曉光稱，主張和平統一，以和平方式實現祖國統一，最符合包括台灣在內的中華民族整體利益。願意在一個中國原則基礎上解決兩岸分歧，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。

他說，堅持九二共識、反對台獨是兩岸關係的共同政治基礎。民進黨當局否認九二共識，破壞對話基礎；謀求台獨分裂，關閉了兩岸對話的大門。這難道不是改變現狀！如果這也叫「善意」，那還有什麼叫「惡意」？ 如果這不是「冒進」，什麼是「冒進」？

馬曉光稱，民進黨當局上台以來耽於製造族群矛盾，分化台灣社會，大搞「綠色恐怖」，瘋狂打壓異己。推進去中國化、漸進台獨，強行割裂台灣民眾與中華文化和中華民族的血肉聯繫，極大傷害了廣大台灣同胞的根本利益，他諷刺：「如果把這樣的台獨包裝成所謂民主自由，吹噓所謂「台灣越來越好」，也太低估台灣民眾的智商。」

馬曉光還稱，實現祖國完全統一是海內外中華兒女的共同願望，是中華民族的共同意志，台灣是祖國的寶島，是包括2300萬台灣同胞在內的全體中國人民的台灣，台灣的前途由全體中國人民共同決定。

馬曉光說，民進黨當局乞憐、勾結外部勢力，搞對抗、拒統一、謀台獨、走絕路，不過是謀一黨之私，裹挾不了2300萬台灣人民的意願，更阻擋不了歷史演進的大勢。祖國必須統一，也必然統一。我們願與廣大台灣同胞和衷共濟、團結向前，粉碎任何台獨圖謀，共創祖國統一、民族復興美好未來。