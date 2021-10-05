美國貿易代表戴琪聲明中國要兌現美中第一階段貿易協議承諾，否則要加重關稅。在外有關稅壓力，內有限電，外貿協會董事長黃志芳今天表示，如此對台會有轉單效應，呼籲台商「好好思考回台投資這個選項」。

黃志芳指出，如果關稅繼續加碼，台商一定會受相當程度影響，其實從2018年美中大打關稅戰開始，台商已經開始分散佈局。最近這一波缺電、物價高漲等，也讓台商思考應該要更有韌性的供應鏈佈局。「我覺得會有轉單效應出現，台灣在供應鏈角色會更重要。」

2018年美中貿易戰後，大陸台商尤其是資通訊領域，已大量把最重要的生產移回台灣，黃志芳強調，如果下一波進一步有關稅議題，肯定會有更多台商希望把高階生產轉移到台灣來。

因此他向台商公開喊話：「應好好思考回台投資這個選項」。之前貿協作供應鏈重組報告，向我們1千多家業者調查，供應鏈移動第一名的目的地就是台灣，有的會移到東南亞、印度。

最近也發生過有因為美中貿易戰把生產基地移轉到越南，結果到了越南，最近半年因為疫情越南都是鎖國，又在想要不要回中國，結果中國又開始限電。黃志芳表示，因此認為還是轉回台灣最安全。