榮科(4989)受惠於市場需求與國際銅價攀升，加上銅箔市場需求升溫，8月營收再創新高，第3季營收、獲利可期；展望第4季，電子業踏入旺季需求，加上高速高頻與再生能源兩大趨勢推動，榮科第4季營收、獲利力拚優於第3季。

榮科聚焦綠色卓越營運策略，且再生能源板塊前景蓬勃及高頻高速產品策略，除100％使用回收廢銅做為原料，並致力於銅廢料再生，同時逐步提升銅箔產品品質與生產效能，上半年生產力較去年同期成長12％，良率提高4.7％，而5月營收首次突破4億元，8月更提升到4.62億元，再創歷史新高，年增176.1％，累計前8月營收28.65億元，年增7成。此外，公司第2季營收11.59億元，年增98％，稅後淨利1.64億元，比去年同期轉虧為盈，雙創單季新高，第3季營運續強可期。

高盛最新研究報告指出，在全球減碳與再生能源趨勢影響下，銅將成為未來的「新石油」，預估銅價將會在未來4年內持續看漲。榮科技董事長林誠偉指出，氣候變遷議題下起飛的再生能源板塊，以及5G時代來臨，帶動市場需求全面升溫，PCB廠上游供貨緊張。在原物料價格飆漲的市場反應下，榮科的綠色卓越營運策略與穩定供應商資源，從而確保供貨的穩定性。

榮科透過創新製程與配方，減低銅汙泥廢料達33％，大幅降低14％用水與7％用電量，並在製程中使用對環境友善的配方，如生質(Bio-based)添加物，降低低環境挑戰。林誠偉表示，落實綠色營運策略幫助榮科降低成本，並提高12％生產力，成功締造環境與獲利雙重佳績。

因應智慧生活升級，榮科銅箔產品應用，從消費電子商品逐步轉向5G、車用電子等，強攻高速高頻利基市場，積極開發反轉銅箔與雙面亮銅箔，終端產品包括5G手機、遊戲機、5G基地台、網路伺服器，各式車用電子等5G一條龍應用。此外，在氣候變遷議題帶動下，再生能源成為各國基礎建設重點，榮科拓展應用於再生能源板塊中的電力設備、充電基礎設施等銅箔產品。高速高頻與再生能源兩大趨勢推動下，榮科提供從薄銅(9-12um)到厚銅(2,3,4oz)的寬廣產品組合。

看好未來市場需求，榮科評估國內外擴產計畫；同時加速開啟研發量能，通過更多的科學創新和開拓性實踐，包括和國內學府與科研機構等學術夥伴開展深度合作，並持續推動綠色卓越營運策略，超前部署10％綠電，並將率先台灣銅箔業上市公司發布SASB+GRI雙標準之ESG報告書，投身綠色卓越營運。