美股周二重挫，科技股受重創，台積電ADR下跌逾3%，台積電(2330)跳空開低，電子股不振，金融股亦下跌，傳產權值股台塑(1301)只演半場好戲，台股開低走低，收跌325.98點，收在16855.46點，跌落萬七關卡及半年線，成交值放大至3234.21億元。

美國二十年期美債殖利率突破1.5%，科技股承壓，台積電ADR走低，加上美國面臨債務上限問題，終場四大指數全面下跌，跌幅在1.63%~3.8%之間，其中以費城半導體指數跌幅最深。

美股周二重挫，科技股受重創，台積電ADR下跌逾3%，台積電開低14元至580元，失守半年線，台積電中場下探577元，加上台塑(1301)翻黑，台股最多重挫近380點至16801點，跌破9月22日的低點16838點。臨收盤在台積電拉上580元，使得台股未收在最低點，但仍跌落16900點之下。

台積電ADR下跌逾3%，台股早盤表現疲弱，一早即重挫逾200點，失守17000點關卡，電、金、傳產股全面走弱。台積電大跌，電子權值股全數下跌，早盤多頭僅賴塑膠股以及航運的散裝族群撐盤。

台股早盤受美股表現拖累，今天跳空開低，以17127.86點開出，隨即下探萬七關卡，也再度失守半年線關卡。

台積電今天股價表現疲弱，以580元開盤，跌破半年線，下跌14元。聯電(2303)、聯發科(2454)等大型電子股走低；金融股也走跌；傳產的原物料股早盤由塑膠股續強，但台塑、南亞(1303)尾盤下跌，壓抑多頭。

大陸能耗雙控政策對部分產業帶來不確定性，台股周二跌落季線，今日再跌破半年線，目前面臨月、季線下彎壓力，且台股技術面不佳，預料下半周仍是震盪整理為主。

今日股市下挫，匯市也跌，中午收盤，新台幣兌美元為27.818元，貶值3.3分。