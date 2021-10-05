台股今日由小兵立大功，盤初在大盤摜破前低後，盤中由櫃買市場揭竿反轉頹勢，牽手大盤一路攻返高檔，收復近300點失土。終場加權股價指數收在全場最高16460.75點，上漲52.4點，成交值略增至3281.79億元；櫃買指數收在198.92點，上漲2.27點，成交值為650.93億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，今日台股早盤跌破8月20日的低點，在融資經過清洗及原物料、電子跌深反彈帶動下，終場收紅，拉出約200點的長下影線。台股初步止跌，但5日線下彎未變，技術線型還是偏弱，止跌有餘反彈不足，不宜過度搶反彈，操作保守為上策。

盤面上，台積電一度摜破年線支撐，低接買盤踴躍，收在平盤572元；大立光(3008)股價沿5日線下挫，收在2070元，下跌3.04%，留意本周四法說釋出的訊息；PCB族群跌深反彈，南電(8046)、景碩(3189)收盤漲幅都在5%以上；面板強勢表態，友達(2409)收盤漲幅6.25%、彩晶收漲5%、群創(3481)上漲2.7%；航運股早盤雖遇空方巨浪，殺聲隆隆，盤中買盤陸續進場，長榮(2603)早盤曾失守百元關卡，收盤上漲0.49%，收在103元、萬海(2615)收漲4.53%、陽明、航空雙雄等紛紛收紅；塑化股挾著國際油價上漲，台塑及台聚集團表現亮眼。

由從籌碼來觀察，外資昨日在現貨市場小賣，昨日連續5個交易日賣超，在期貨方面，外資昨日減碼空單近2千口，整體淨空單口數回到約1.1萬口左右。由技術面來看，今日台股量增留長下影線，有止跌的訊號出現，若明日可站上今日高點，有機會正式止跌。