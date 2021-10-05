美股昨科技股領跌下，四大指數全面收黑，影響今日亞股全面走弱。台股難以獨善其身，除了期現貨雙雙重挫外，台幣也呈現貶值的情形，受到護國神山台積電(2330)大跌12元領跌權值大軍下，台股開低後直接摜破前波低點、下探至16162點，年線警鈴大作，櫃買市場也大跌近2.5%，所幸面板雙虎、塑化族群挾著國際油價飆漲，台塑、台聚集團等頑強抵抗，對空頭產生一定牽制作用，航海王急拉支撐下，台指期、台股及櫃買指數跌幅開始急速收斂。

分析師指出，今日股匯雙殺，台幣開低走低，貶值快5分、台股跌破前低16248點，量能有放大的跡象。台股已連跌3天，該賣的都賣得差不多了，今日出現放量的情形，可能是跌深後搶短，此時量能放大是一個不錯的現象，操作上不宜進場搶反彈。後市需要特別留意外資賣超動作。

盤面上，權王台積電開低走低，早盤下探560元、下跌12元，跌幅約2%；大立光晨盤最低曾至2050元，創3年多低點；聯發科(2454)一度跌至855元，跌幅約3%；友達(2409)、群創(3481)土洋大對做，股價漲幅3~5%；國際油價飆7年高，台塑、台聚集團紛紛上漲；航海王中貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)早盤重挫，盤中漲幅縮斂至平盤附近，萬海(2615)股價翻紅上漲1%，成為台股跌勢大縮的重要功臣。

中信綠能及電動車ETF(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)經理人張士琳表示，過去一周由於美股表現不佳、中國限電影響持續發酵，導致台股周線回檔約4%，除餐飲類股因5倍券利多逆勢上漲，及能源類股微幅上漲外，台股幾乎全面回檔修正，航運股上周修正幅度更高達雙位數。基於國際利空頻傳，多方持股信心受挫，加上法人籌碼面鬆動，短期台股盤勢料將維持高檔震盪；展望第四季，由於部分產業雜訊轉多，過去產業齊漲現象短期難再現，未來操作宜慎選長期展望佳、訂單能見度高產業。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，4日台股早盤又再度下探逾百點，且成交量能偏低，建議慎選長線展望較佳的產業，例如第三代半導體概念股由於具題材性及想像空間，且部分個股已布局多年，近期有望進入回收期，未來業績成長可期，不妨多加留意回檔買點，以ETF完整掌握產業成長爆發契機。