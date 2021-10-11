圓規颱風外圍環流影響，花蓮地區風雨從早上開始越來越明顯，不少地方路樹、機車遭強勁風力吹倒。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

圓規颱風外圍環流影響，花蓮地區風雨從早上開始越來越明顯，不少地方路樹、機車遭強勁風力吹倒。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

依中央氣象局最新預報資訊，圓規颱風自巴士海峽通過，不過其中心外圍環流寬廣，北部、東北部、東部地區風雨將從今起逐漸加劇。花蓮地區風雨從早上開始越來越明顯，不少地方路樹、機車遭強勁風力吹倒，且大風大雨也造成268戶停電，雖然縣府目前尚未宣布停班停課，不過將持續依氣象局提供的天氣資訊調整。

中央氣象局說，圓規颱風位置較南邊，不過外圍環流寬廣，對台灣帶來的風勢會愈來愈強，各地都可能出現強陣風，尤其東半部，恆春半島，及各離島沿海空曠地區，預估今恐出現9到12級強陣風。

受到圓規颱風外圍環流強陣風影響，東半部地區海邊已出現3至5公尺浪高，花蓮地區的風雨從早上開始越來越明顯，在臉書上有不少網友紛紛貼出自家附近的災情回報，多處地方路樹被強勁風勢吹倒，除了佔去車道外，甚至壓垮工程圍籬和停在一旁的機車，相關單位已陸續前往處理。

圓規颱風外圍環流影響，大風大雨也造成花蓮花蓮吉安鄉及和平地區發生停電，共影響268戶，經台電動員搶修後，目前已恢復供電231戶，尚有37戶持續搶修，預計下午2時前可全部復電。

台9線崇德隧道北端北上路段也有路樹倒塌，警方已通知相關單位前往處理，現場交通疏導中。公路總局從午後開始，也將視台9線蘇花公路、台8線中橫公路等山區道路風雨狀況，不排除實施預警性封路等管制措施。

由於中央氣象局也估計今起至13日總雨量預測，宜蘭、花蓮、台東等平地約300至500毫米，花蓮山區將上看800毫米，花蓮縣府上午11時已開設土石流應變中心，同時也將依氣象局提供的天氣資訊，視風雨狀況調整是否停班課，呼籲民眾避免從事河域、海邊觀浪及水上活動，切勿前往山區活動，防範自身安全。

此外，今天是國慶連假最後一天，民眾陸續北返，蘇花路廊北返車流居多，截至上午9時，北上往宜蘭方向為2201輛，公路總局預估今北上車流量恐達1萬5000輛。台鐵因應圓規颱風，疏運花蓮旅客，今下午4時37分再加開花蓮=樹調5691次區間快車(E900型)。