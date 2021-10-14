花蓮受到圓規颱風外圍環流影響，已下了近4天的雨，室內外相當潮溼，沒想到中華紙漿花蓮廠一名50歲的于姓承攬外包商，今下午2點多，疑在雨天電銲施工，突觸電倒地不起，經送醫急救仍不治。由於勞動相關規定，下雨時不可進行銲接作業，作業中下雨時也應立即中止，勞動部職業安全衛生署也將調查相關過程是否違規。

中華紙漿花蓮廠指出，外包商員工進場施作室內工程時，不慎遭到電擊，附近人員立刻通報並進行CPR及AED急救，同時通報送醫，經急救後仍不幸死亡。事故發生時，也立刻封鎖現場，並通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，將全力配合調查釐清事故發生原因。

警方調查，于男是工程行新人，任職不滿1個月，今到中華紙漿花蓮廠進行鋼材銲接工程，獲報後也到現場進行封鎖、採證，此意外屬工安意外，將依規定通報勞動部職業安全衛生署北區職業安全衛生中心，將派人到場查驗施工過程及責任歸屬。

中華紙漿表示，事後持續加強宣導並要求所有工廠管理幹部、員工、承包廠商，均需徹底遵守職業安全流程，包括工安訓練及各項機器設備安全操作程序，同時也會協助家屬處理後事相關事宜。

花蓮一直下雨，相當潮溼，資深電銲師傅說，電銲的電流很大，必須在「絕緣」狀態下進行，且水氣最容易導電，相對溼度超過80％就嚴禁銲接，就算在室內也應注意器材表裡有無多餘水分才能電銲，且電源線應裝上防漏電斷路器，電銲機則應裝設自動電擊防止裝置。