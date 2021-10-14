颱風已遠離，後續影響卻持續，今東部、恆春半島仍有明顯降雨，中央氣象局持續發布豪、大雨特報。明起天氣好轉，不過周六（16日）將有入秋以來「最有感」的一波東北季風報到，空曠地區低溫下探16度、台北也降至18度。

「圓規」都已經通過海南島、準備登陸越南北部了，其外圍環流結合東北風的「共伴效應」，持續為台灣東半部帶來明顯雨勢。氣象局今針對花蓮、台東、恆春半島發豪雨特報；宜蘭全縣及屏東平地發大雨特報。

今天氣仍不穩定，主因為水氣帶就在台灣附近。明起太平洋高壓增強，水氣被西推遠離，全台天氣逐漸好轉。

周六晚間起至下周一（18日），入秋以來最明顯的一波東北季風南下，氣溫有感轉涼。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，指這波東北季風將帶來濃濃秋意，北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度，提醒民眾注意穿著。