由富邦證券主辦永捷（4714）發行國內無擔保可轉換公司債，本次總面額2億元，每張發行面額10萬元，自21日起採競價拍賣方式辦理公開銷售，競拍底標價為100元，最低投標單位為1張。

此次永捷可轉債共計發行2000張。保留承銷總數10.75％，其中200張由主辦承銷商富邦證券自行認購，協辦承銷團自行認購15張，其餘1785張採競價拍賣方式辦理公開銷售。投標期間10月21日、22日、25日三個營業日，預計11月5日在櫃檯買賣中心掛牌。

競拍底標價為100元，最低投標單位為1張，每一投標單最高投標數量不超過178張，每人最高得標張數合計不超過178張。

永捷主要產品為聚氨脂（PU合成樹脂）、聚脂多元醇（Polyol）、TPU（熱可塑聚氨脂）及營建收入，其中，PU合成樹脂主要可製成合成皮革、鞋類中底、紡織用布等；聚脂多元醇為聚氨脂上游原料，主要用途是熱熔膠與鞋用；TPU主要應用面有管材、鞋材、熱熔膠等：而營建收入主要專注台南地區進行推案。

展望營運後市，受惠終端鞋用訂單復甦，以及聚酯多元醇開始切入新客戶供應鏈，產品開工率提升有望使本業好轉。此外，永捷技轉於工研院的Hot coat技術，是以PU溶劑塗佈在PI膜，切入可撓式面板及螢幕保護層，可解決摺疊式螢幕硬度不足的問題，未來若OLED或是Mini Led背光的摺疊面板，都會需要用到摺疊保護的Hot coat，具有切入相關市場潛力。

富邦證資深副總吳春敏表示，永捷本次募集資金作為償還銀行借款與充實營運資金之用，所募得資金將可取代向銀行融資，有助於增進長期資金穩定度、提升短期償債能力、節省利息支出，並提升公司營運競爭力。

此次永捷CB七（47147）以轉換溢價率102％，做為轉換價格的訂價依據，轉換價格訂為14元，其發行期間為3年，3年到期以面額贖回