富邦金董事長蔡明興確診新冠肺炎，由董事蔡明忠代理董事長一職，遭外界質疑是否違反產金分離原則。金管會21日指出，此次代理符合公司法規定，金管會將緊盯是否為「短期」代理人、代理期間是否處理「重大決策事項」、「利害關係人交易」，至於何種重大事項不能處理，金管會會視個案檢視。

銀行局主秘侯立洋指出，金管會在10月19日就收到富邦金的重大偶發通報員工確診，富邦金有依規定通報。至於董事長請假其代理人的指定屬公司治理一環，要依公司法、內部規範辦理，此次代理是依公司法規定，由董事長指定董事代理職務，到底是否暫時代理人要視實際事實而定，代理期間「不該處理重大決策事項」，依富邦金重訊，本次代理屬「短期」，代理內容是否涉重大事項會對外說明，金管會將依說明來檢視。

然而，蔡明忠代理董事長是否有違產金分離原則，金管會是否要求換代理人？侯立洋要看代理期間是否涉「重大事項、利益衝突」，金管會將檢視「實際作為」來判斷。

就通案來看，侯立洋指出，若董事長確診就要通報，還要依公司法、公司章程等相關程序來設定代理人。一般來說，董總無法執行職務，可有代理人，但代理是有期間限制的像總經理就限制三個月，代理人要符合相關資格。董事長是董事會可改選，不見得需要很久時間。

針對重訊發布是否合規，金管會證期局主秘高晶萍指出，依證交法、交易所重大訊息相關規定來看，公司員工有確診，對股東權益或證券價格有重大影響者，要提前發布重大訊息對外說明，公司一開始評估對財務業務無重大影響，所以當初沒有發布重訊。20日發布重訊是因為媒體報導，必須對重大訊息澄清，交易所評估，富邦金並未違反重訊處理程序規定。