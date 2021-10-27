台灣花旗銀行規畫出售消金業務出售，近期接連爆出恐損及員工權益相關勞資糾紛，金管會對此除重申3點立場，並重話強調金融業為高度遵法行業，無論是花旗或潛在買家都應該認知整體交易過程均需合法，任何國家的監理機關「不可能受理不合法的申請案件」。

花旗銀行因總部經營策略決策，決議出售台灣子行的消金業務、正與潛在買家洽談中，卻接連傳出要求潛在買家簽署3年內不得挖角聘用自家員工等條款的保密協議，以及交易獎金新制要求員工簽署放棄一切請求權同意書等糾紛爭議，金管會已二度接獲工會陳情。

銀行局副局長童政彰對此重申，金融業為高度遵法行業，不只是遵循金融法規，也必須遵守勞工、環保、財稅等政府各部門規定。銀行等金融業在執行業務過程中，相關交易應由總機構法遵主管檢視、確認符合政府各法規才能進行，併購案亦是如此。

童政彰強調，無論相關契約是否受保密條款約束，金融機構都必須確認任何契約均不得牴觸或違反政府法令。此次消金業務出售案，無論是花旗或參與交易的金融機構都應該有所認知，任何國家監理機關都一樣，不可能受理不合法規的申請案件。

童政彰指出，金融機構重視資本及信賴累積，銀行累積厚實資本，可承受風險相對較高的業務，累積員工、社會大眾和客戶信賴，才可確保業務穩健發展。若社會產生質疑時，金融機構應在第一時間以當責態度面對，開誠布公對外界說明。

童政彰表示，金管會25日已發函要求花旗銀行，針對相關契約條款是否符合憲法保障人民工作權及相關勞動法規，需在本周內請銀行法遵、法務及律師出具相關意見，並須洽詢勞動法令主管機關意見後，向金管會及員工、工會等利害關係人報告。

童政彰強調，守法重紀的金融業「自律更勝他律」，銀行對相關爭議應先經自我要求檢視，並在第一時間清楚說明，才能迅速解決爭議、彰顯公司治理效能並贏得信賴。一旦啟動他律機制，如主管機關介入調查，將造成銀行信賴資產流失，不利於相關交易進行。