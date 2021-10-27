批藍營4公投阻國家發展！蔡英文喊「4不同意」全面抗戰

台中市潭雅神工業廠商協進會，27日在烏日區臻愛花園飯店舉辦第五屆理監事就職典禮，行政院副院長沈榮津監交，期許新任理事長帶領協會廠商邁進數位化。立法院副院長蔡其昌則為年底公投喊話，他說，台灣好不容易有機會加入CPTPP，「但若年底公投抵制美豬，人家也可能會不同意我們參加」。

新任理事長陳伯佳在沈榮津面前高喊「我願意」，讓這場新任理監事就職活動邁向高點，陳伯佳說，他有3個願意，分別是願意協助會員相互認識、幫忙，並在廠商遭遇到智慧轉型等困難的時候全力以赴協助，第3個願意則是透怪創新讓會員貢獻的競爭力塑造更好平台、提升企業。

沈榮津說，工具機、機械產業要面對數位轉型，其實有相當困難，目前經濟部推動的智慧機上盒（Smart Machine Box），其實就像是電視機上面裝的機上盒一樣，可以收集大數據並透過AI訂出最佳化參數，讓機械加工達到最高效率。

蔡其昌則說，中部地區是手工具與機械產業重鎮，但台灣因沒有參加國際貿易組織，關稅問題影響產業競爭力，近來，台灣好不容易有機會加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，但要加入國際組織的同時，台灣也必須要開放，而不應該做政治上、政策上的干預。

蔡其昌舉例美豬進口問題，他說，台灣應該要跟全球同行、把門打開，藉此機會跟大家說「我要參加國際隊」，但如果抵制美豬，未來參加國際組織時就可能會面對一些阻礙，因此，年底的公投是重要關鍵。