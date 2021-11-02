疫情緩解之後，台灣的政治口水快速地復活，是非標準人人一把號，各吹各的調。年底馬上要迎來的四大公投，藍綠吵翻天，但更遺憾的是口水多，討論少，這種訴求藍綠認同，而非理性論辯的決策過程，實在讓人憂心。

「善變」還是「應變」？

核四、美國萊豬、公投綁大選跟藻礁，每個議題都在台灣討論了十年以上。不可諱言，現在的藍綠政黨，過去跟現在的立場都迴然不同，如果只是罵別人「善變」，說自己是「應變」，這種玩文字遊戲只會沒完沒了。距離公投還有一個半月，現在就開始扣帽子，那也未免太快放棄溝通。

對於核四，到底其他的能源夠不夠用？可以怎麼用？因為現在的經濟局勢又不一樣，各國都呈現能源欠缺的跡象，要辯論也應該建立在最新的時事上。事到如今，還在說藍綠當年誰怎麼說有甚麼用呢？當年的局面跟現在早就完全不同。拿著過去別人的話柄，或許可以逞口舌之快，卻不能改變現在的情勢。

執政者應讓選舉流暢

其中，公投綁大選，最引人費解。上次大選是因為跟公投一起，造成投票時間太長，甚至有的地方已在開票，還有地方仍在投票，引來選舉不公的問題。

其實這相對其他三個問題都好解決，首先是改良投票方式或是增加投票站，例如投票站可以將公投跟選舉分開，投票者可以就自己的需要，決定投完選舉票後，還要不要繼續領公投票。也可以加開投票站，自然可以分散人潮。

敏感的是公投綁大選容易對執政者造成極大的壓力，畢竟會公投的題目大都是跟執政者不同的方向。

現在為了一次公投的問題，禁止兩種選舉綁在一起，就時間成本來說，未必比一次選舉來得好。身為執政者有義務讓選舉更為流暢，但是在民主的前提下，一味禁止公投綁大選，恐怕反而引來不必要的政治猜忌，對執政黨更不是加分。在這種技術問題上對峙，而不是尋求解決方案，也讓執政與在野的地位對調了。

承認立場的轉變

另外反萊豬跟藻礁公投，都涉及嚴肅的對美外交跟國民健康、電力能源跟環境保護的兩難問題，動輒將對方妖魔化，並不會讓自己自動神聖化。只能說兩者當中取其輕，這需要對反對者更多的理解，也需要支持者更柔軟的溝通。

原本在公投之前，政府的態度還相對較軟，沒想到等到公投成立，反而變成全面焦土抗爭。

政府要把眼光放遠一點，執政者要考慮的不只是公投，還有公投後的施政，可以預期目前公投雙方旗鼓相當。難道真的要跟一半的國人為敵？身為執政者應該三思再三思。

不論是藍綠白，期許政黨跟國家的領導人，在討論的時候，聚焦在議題，而不是指責。這陣子的討論，各陣營都不斷在強調對方的昨是今非，至於自己立場的轉變，幾乎鮮少討論，這種顧左右言他的討論，是不可能達成社會共識，也不會讓真理越辯越明。

台灣面臨中國威脅已經很凶險，如果內部還這樣彼此分化，就算公投結束、其中一個政黨贏了，台灣整體也是輸了。

（本文由台灣醒報授權轉載）

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