行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲今天（8日）傍晚赴宜蘭出席「四個不同意‧台灣更有力」公投說明會，蘇貞昌批國民黨「只剩下亂！」陳吉仲則說，反核四、三接、公投綁大選「我們可能打贏。」最麻煩是反萊豬公投，該案公投如果過關，台灣1年至少損失4000億元。

陳吉仲指出，他父親是養豬戶，靠著養豬讓他一路讀到博士，如果萊克多巴胺豬肉進口會影響養豬戶「我一定是第一個反對。」國民黨稱豬價會崩盤、台灣豬肉無法跟美國豬肉競爭，但完全不是事實，今年豬價已經來到20幾年來的最高價。

他表示，政府做好標示，讓消費者清楚知道買的是台灣豬，台灣一年有6萬至7萬噸豬肉進口，美國只占進口的第5名，反萊豬在某種程度上是與反美豬連結，公投過後台美關係貿易會受到影響。

陳吉仲說，馬英九總統執政後開放美國牛，國人吃美牛愈來愈多，有任何食品安全問題嗎？國民黨說牛肉可以吃，但豬肉不能吃，是自我矛盾，全世界也沒有一個國家將食品安全議題，透過公投來達成背後要達成的目的。

他指出，如反萊豬公投通過，未來要加入CPTPP會很困難，如果進不去，1年至少損失4000多億的國民所得，我們的鳳梨進口到日本，關稅就要20％，這個公投如果過，台灣經濟會倒退5年，拜託鄉親一定要投不同意。

蘇貞昌批國民黨是用公投亂台灣，重啟核四但核四離宜蘭最近，離宜蘭只有8公里，第三接收站從馬英九時期的232公頃，縮到蔡政府的23公頃，但走海管或陸管到台北港，會面對經過更多藻礁、人口密集區的問題，政府像是持家的人，不是只出一張嘴。

蘇貞昌說，反萊豬公投就是國民黨要讓台灣走不出去，國民黨在亂，要讓台灣無法跟國際做生意，政府絕對會保護人民健康安全，萊豬廠商進不進口、大家買不買，是大家的自由，但不能不照這個規範，不要讓國民黨帶著走。

蘇貞昌指出，公投綁大選在3年前就上演一齣開票到凌晨2點的情況，國民黨只剩下亂，呼籲鄉親公投4案大家一定要站出來，在12月18日投下4個不同意。