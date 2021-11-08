朱立倫今天跨海到金門宣傳4大公投，受到當地鄉親熱烈歡迎。（李金生攝）

針對年底4大公投，國民黨主席朱立倫跨海赴金門宣傳，大酸民進黨立場反覆、前後不一，說穿了就是「賭輸翻桌」，「真沒品!」。他親自帶領出席座談會的鄉親高喊「4項都同意，台灣金門更美麗!」展現一定要過關的決心。

朱立倫今天到金門主持新任縣黨部主委吳興邦佈達典禮，並在向內政部請假獲准的楊鎮浯縣長及縣議長洪允典等人的陪同下，出席250餘位鄉親出席的4大公投說明會。

823砲戰周年紀念日才剛來金門的朱立倫狠酸民進黨和蔡英文總統以前反對含萊克多巴胺的豬肉及牛肉，也說「藻礁永存」，但如今說法完全相反，就像民進黨以前也主張公投與大選要合併，但上回公投輸了，現在就說不行綁在一起，擺明的是賭輸就翻桌，「這種違反民主的作法真的很沒品，情況就是這麼簡單!」

朱立倫說，反萊豬是為了下一代的健康，不管是本土或進口，都應禁用萊克多巴胺，國民黨不反對任何天然氣進口，但反對破壞藻礁，堅持守護環境的大立場。

朱立倫還說，走綠能路線很好，但不能騙全民，民進黨說2025年要實現非核家園，但綠能要達到20％才做得到，而如今不到5％，等到2024年民進黨下台，全民碰到缺電大難題，那要去跟誰討？

朱立倫強調，4大公投中的「反萊豬」、「公投綁大選」是國民黨提出，「重啟核四」、「護藻礁」是民間團體提出，籲請台灣、金門鄉親團結一致，4案都投同意。