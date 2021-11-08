12月18日台灣將舉行｢四大公投」，執政的民進黨已經將之視為一場｢藍綠對決」的政權保衛戰，甚至還提升為投美還是投中的層次。｢四大公投」本質應該是不折不扣的民生議題，是一場台灣人民對未來｢三生」——生產、生活、生態的抉擇。民意訴求與理性思辯不該被標籤化，變成政治議題。

｢反萊豬進口」與人民的日常生活息息相關，只是讓民眾選擇是否願意食用含｢萊特多巴胺」瘦肉精餵養的豬隻，民眾是否願意以身體健康去換萊豬進口？要選擇怎樣的飲食生活？並非反美豬，更非對美中的選擇。

｢珍愛藻礁」則是生態維護的議題，民眾可選擇是否要用千年藻礁換取天然氣接收站，而剛剛結束的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）近90國簽署一項甲烷減排協定，將致力大幅降低甲烷的排放量，且近年來天然氣價格攀升，台灣民眾生產方式是否要選擇這樣昂貴且被世界各國要求控制的能源，而破壞台灣美好的生態環境。

｢重啟核四」是要讓民眾選擇在能源缺乏的台灣我們要選擇怎樣的生產方式？過去執政黨承諾的提升綠能已經確定要跳票，世界各國又要求減少碳排放的趨勢下，是否還要堅持使用較昂貴且排碳量高的火力發電，並犧牲民眾的健康？

｢公投綁大選」就更簡單了，執政黨常以2018年為例，認為部分縣市因為公投綁大選導致投票時間延後到晚間才結束，但民眾不是白癡，這只是執政黨害怕公投綁大選會催出公投投票率不利於執政的說辭，如果公投綁大選會延誤時間，難道不知道分開後更要多花一天時間，要多花一倍的選舉經費？當然如果民眾可以選擇他是否要這樣的公投方式與政治生活。

｢四大公投」議題，除了｢重啟核四」外，其餘都是民進黨在野時的主張與承諾，如今成為執政黨卻提出｢四個不同意」，全面否定自己過去的主張，並站在民意的對立面。每個人與政黨當然有他的立場，但不要扭曲四大公投的本質，讓四大公投回歸民生，讓人民對未來的｢三生」做出正確的抉擇。

（作者為退休教師）

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