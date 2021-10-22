Yahoo Finance今年首次將「Yahoo全球市場高峰會」推展至亞洲，以「疫風前進」為主題，探討「後疫時代」下的未來新趨勢，將於台灣時間10月26日以線上直播會議形式舉行；這次「Yahoo全球市場高峰會」跨界邀請知名企業領袖、專家齊聚一堂，富邦集團董事長蔡明忠成首位台灣代表，高峰會將聚焦三大熱議話題，包括未來趨勢產業、數位體驗增長、NFT潛在商機。

Yahoo Finance自2016年起舉辦「Yahoo全球市場高峰會」，至今已累積吸引超過1500萬名觀眾，因疫情影響2020年起改為線上直播形式，今年更擴大規模舉辦亞洲場次。

Yahoo全球用戶體驗副總裁Joanna Lambert表示，今年高峰會能夠推展到亞洲地區，也讓Yahoo全球市場高峰會成為有史以來最大規模的虛擬財經活動；Yahoo一直努力為用戶提供優質可靠內容，在全球經濟逐漸復甦的關鍵時刻，將持續致力帶來值得信賴的財經新聞和資訊，剖析產業趨勢及投資心法，以協助用戶審視急速變化的金融和科技環境。

「Yahoo全球市場高峰會：疫風前進」，邀請到來自金融、科技、餐飲、生技等跨領域重量級嘉賓，由Yahoo Finance總編輯Andy Serwer主持，與多位亞洲頂尖企業領袖展開獨家一對一訪談，當中第一位登上Yahoo全球市場高峰會的台灣講者 蔡明忠，分享企業如何落實ESG創造經營優勢、抓住氣候變遷帶來的增長機會、以及後疫情經濟見解等。

此外，還有花旗集團行政總裁Jane Fraser、保泰人壽聯合創辦人及聯合行政總裁陳鯤宇、英特爾行政總裁Patrick Gelsinger、香港蘭桂坊集團主席盛智文博士（Allan Zeman）、亞洲金融集團總裁及亞洲保險有限公司主席陳智思、和黃醫藥首席執行官兼執行董事賀雋、WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智等，共同探討不斷變化的消費者行為，以及市場上新興革命技術與機會。