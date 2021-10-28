國研院國家太空中心與立陶宛太空公司Nano Avionics簽署合作備忘錄，開啟太空科技合作的起點，台灣、立陶宛雙方會在合作備忘錄架構下，進行以商業發展為目標的先導型計畫。

科技部長吳政忠、太空中心主任吳宗信等，隨國發會中東歐考察團，前往立陶宛訪問。

科技部表示，在吳政忠與立陶宛經濟與創新部長阿爾莫奈特見證下，由國家太空中心主任吳宗信與立陶宛納米航空電子設備公司Nano Avionics客戶長暨聯合創辦人薩戈蒂斯簽署合作備忘錄，開啟太空科技合作的起點。

Nano Avionics公司是2014年由立陶宛維爾紐斯大學所衍生成立的新創公司，主要從事先進立方與微衛星本體製造與任務整合，目前在北美和歐洲設有工廠，擁有超過百名員工，專注在為先進立方與微衛星應用市場提供新一代衛星本體及推進系統，目前已經成功執行超過90個衛星任務和商業計畫。

太空中心將跟NanoAvionics公司在合作備忘錄的架構下，進行以商業發展為目標的先導型計畫。先導型計畫以商業及顧客／使用者作為導向，規劃物聯網或影像應用的立方衛星星系開發和商轉，並根據應用需求，提出具有共同利益的任務與商業計畫。吳宗信也在簽署合作備忘錄後到該公司參訪，並討論未來可能的合作方向，希望藉由與該公司的合作，共同在台灣建立向亞洲各地發展的基地。