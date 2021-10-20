台股電子股持續反攻，統一投顧研究部主管廖婉婷唱旺華通（2313），直指第三季營運超標，衛星商機與高階HDI引領營運再創新高，給予「買進」投資評等與55元目標價。

廖婉婷指出，華通揮別上半年營運低迷，下半年隨大客戶新品齊發，產能利用率、良率、拉貨順暢度符合預期，挹注獲利。而衛星客戶進入運營商轉，地面衛星訂單第四季開始加速出貨，並且在多國加入衛星通訊，研判未來二至三年衛星訂單將呈現鐘型曲線爆發。

統一投顧預估，華通2021、2022年每股純益為3.93元與4.53元，2022年獲利年增率高達15.3％。基於對下半年獲利逐季創新高的預期，2022年HDI板市占率有望再提升，並看好衛星潛在商機對華通營運之挹注，給予華通「買進」投資評等。

凱基投顧指出，預期下半年至2022年上半年，SpaceX之Starlink使用者需求為40～50萬台，相較上半年10萬台發射進度顯著加速。

綜合上述，隨2022年正式商轉，天上與地面接收站系統PCB板同時出貨下，統一投顧推測，衛星通訊PCB占華通2022年營收將達6～8％。