中央氣象局剛剛發布豪雨特報，南方雲系北移，易有短延時強降雨，花蓮縣已有局部大豪雨發生，今(14)日花蓮縣、臺東縣地區(含蘭嶼、綠島)及恆春半島仍有局部大雨或豪雨；宜蘭及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。氣象局發布宜蘭縣大雨特報，屏東縣、花蓮縣、台東縣豪雨特報。

雨彈又來了！氣象局發布四地區豪大雨特報(氣象局)

今天(14日)持續受到南方雲系的影響，比昨天降雨會逐漸有緩和的趨勢，但主要在下半天才漸有感受，基隆北海岸及東半部地區有陣雨或雷雨，降雨時間長，有局部大雨或豪雨發生的機率，特別在花東地區，要注意短延時強降雨及連日累積雨量造成的土石鬆動，西半部地區水氣較多，有局部短暫陣雨，雲量亦偏多。

溫度方面，各地高溫28至31度。

馬祖地區易有較強陣風；西南部及澎湖沿海易有長浪發生，前往海邊活動應注意安全。

第18號颱風「圓規」，朝海南島及中南半島方向前進；第19號颱風「南修」，預計朝日本東方海面移動，對臺灣沒有影響。

根據環保署空氣品質預報資訊：14日受南方雲系北移影響，全臺各地皆有機會降雨，降雨有效洗除污染物，空氣品質為良好至普通等級。北部、竹苗、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級。