縣消防局出動8車16人灌救，火勢在半小時後撲滅，現場燒得一片焦黑狼藉，燃燒面積初估約25平方公尺。（民眾提供）

現場燒得一片焦黑狼藉，燃燒面積初估約25平方公尺。（金門縣消防局提供）

金門料羅新興街1棟開設木工行的民宅，昨天深夜突然竄出無名大火，縣消防局出動8車16人灌救，火勢在半小時後撲滅，現場燒得一片焦黑狼藉，還有1具半倒的瓦斯桶，燃燒面積初估約25平方公尺，所幸無人傷亡，起火原因由火調科調查鑑定中。

金門縣消防局第2大隊金湖分隊於昨晚23時44分許，接獲報案掌握料羅新興街這棟民宅火警，立即出動消防水箱、水庫及救護車趕往，119指揮中心也同時加派金沙車組協同支援。

起火現場是1棟做為木工行作業場所的磚造平房，平時無人居住，消防車到達時火勢已由大門竄出，打火兄弟確認無人受困，立即出2水線分別從大門、屋頂壓制，火勢於今天凌晨0時15分撲滅。

在場指揮的第2大隊長陳國瑋說明，這起火警火點在1樓位置，所幸無人員受困，財物損失和起火原因有待進一步調查。

縣消防局提醒，安裝「住警器」是保障住宅消防安全，最重要也是最基本的防護，特別提供民眾居家防火的參考。