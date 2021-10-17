台北市議員羅智強日前預約施打第一劑BNT疫苗，他在臉書分享打疫苗時的心情，直言「緊張到交代遺言」。不過他也說，到目前為止除了手臂脹痛、比平常更感覺餓、想睡覺外，沒什麼特別嚴重的症狀。

羅智強表示，自己登記了三種疫苗，包括AZ、BNT和莫德納，前天終於排到打第一劑BNT，本來完全沒有任何緊張感，但出發去診所時，忽然莫名開始擔憂，畢竟各種疫苗或多或少都還是傳出施打後有不良反應的情況，所以在前往施打診所的路上他問老婆，「我會不會變成明天報紙的頭版啊？」

「什麼意思！」羅智強的老婆第一時間沒聽懂，羅智強便用手指向上勾了勾說，「台北市議員、前總統府副秘書長羅智強，昨天在施打BNT疫苗後……」，老婆聽了後馬上罵他，「呸呸呸，別說不吉利的話！」

國民黨台北市議員羅智強。（圖/本報資料照片）

羅智強則回，「我是認真的耶。天有不測風雲，人有旦夕禍福。誰知道我打了以後會怎麼樣？」甚至開始認真的「交代遺言」，要老婆「安慰爸媽，要他們不要太難過」、「我還留了一些書可以賣書，幫女兒籌學費」；他老婆則用一種「你很無聊」的眼神聽他在自言自語。

而羅智強這樣舉動，也讓本來一點都不緊張的老婆，在他打完疫苗後，一天問了至少十次「有沒有不舒服！」看起來比他還緊張，但羅智強也說，到目前為止，除了打針的左手臂會脹痛、比平常感覺餓、比平常想睡覺以外，也沒什麼嚴重的症狀。

羅智強也好奇詢問網友，打疫苗的經驗如何？有像他一樣「交代遺言」嗎？同樣也打BNT的網友則分享，第一天手臂有點疼痛感，其他沒什麼異狀；另有人安慰他，打疫苗一點也不可怕，可怕的是自己嚇自己。