新竹市市長林智堅（右）。（圖／取自林智堅臉書）

新竹光臨藝術節光雕秀（右）。（圖／取自林智堅臉書）

新竹「光臨藝術節」於昨日（22）晚間6時30分登場，新竹市市長林智堅為此毛足全力宣傳，不僅親拍影片還親自教民眾如何登入活動官網。因此活動搭配狀況光雕秀，讓大批民眾深感興趣，但因近期連日陰雨，讓有意前者在林臉書留言擔心下雨。不料昨晚雨過天晴，不僅讓活動順利開幕，民眾更是擠爆現場，讓林驚喜直呼：「老天爺的安排就是最好的安排！」

林智堅昨晚親自主持新竹光臨藝術節開幕式，隨後於晚間10時在臉書發文表示，2021台灣燈會因疫情停辦，但新竹光臨藝術節依然精彩；疫情過後，最大、最美、最國際的城市型燈會就在新竹。

面對總算放晴的天氣，林智堅大喊：「老天爺的安排就是最好的安排！」林更感性表示：「感謝天公作美，雨過天晴，讓我們今晚能夠一起感受光影的震撼與感動！」

林智堅也強調，這場新竹光臨藝術節是台灣在疫情過後首次大尺度的城市型燈會，範圍涵蓋整個新竹市舊城區，用科技、光影、音樂和古蹟產生對話；囊括7個國家、65組藝術家，大家在疫情期間無法出國，在新竹就可以欣賞來自世界的作品。林提醒，新竹光臨藝術節還有9天，歡迎大家光臨新竹。

此文發出後獲得超過4300個讚，網路迴響熱烈，網友紛紛留言：「天公真的很幫忙，10點活動結束才開始下雨」、「好美！真以自己家鄉為榮」、「溫暖的城市，很美很感動」、「今晚去逛一下真的好美啊！」「光來了 黑暗就會退去 歡迎光臨 新竹光臨藝術節」、「光臨藝術節，夜來越好玩」、「美極了！大家趕快來欣賞美輪美奐的光雕！」