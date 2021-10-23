台中市衛生局23日公布，89歲男性，有糖尿病等慢性病病史，6月22日接種AZ第1劑，接著9月29日接種AZ第2劑，10月4日因出現咳嗽、劇烈嘔吐緊急送醫，到院前死亡，院方診斷死因為心肺衰竭，至於其死亡發生原因是否跟注射疫苗有關，仍待後續釐清與疫苗相關性。

台中市政府指出，針對疑似疫苗接種後死亡個案，將主動關懷並發放慰問金，並尊重家屬預防接種受害救濟意願，協助蒐集相關病歷資料送中央審查，以釐清死因與疫苗相關性。

台中市衛生局表示，全市疫苗不良反應通報數，AZ疫苗計706案，含住院中41案及死亡106案、莫德納疫苗計169案，含住院中24案及死亡24案、高端疫苗通報數計46案，含住院中1案及死亡3案、BNT疫苗計147案，含住院中8案及死亡2例。

台中市政府指出，全市新冠疫苗第1劑接種人數為190萬6411人，全人口涵蓋率為67.69％，完成第2劑接種人數為755101人，第2劑涵蓋率為26.81％，總計接種人次為266萬1512人次，劑次人口比94.4。