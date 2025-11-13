Billboard Live TAIPEI 13日正式開箱，公布超豪華夢幻卡司～由日本天后中島美嘉擔任開箱首演，後續更有徐若瑄、大無限樂團（Do As Infinity）、鮮于貞娥、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big 主唱）接力登場，跨越日、韓、台、美的陣容氣勢驚人。

三金主持人陶晶瑩（陶子）今以「開箱 VIP」身分亮相，並於現場親領 Billboard Live TAIPEI VIP 金卡，象徵台灣首批尊榮會員正式誕生。今在介紹樂隊時，陶子原以為後方樂手全是外國人，結果發現其實有人台語也可以通，立刻對鍵盤手親切問候一句「呷飽沒？」讓全場爆笑。

陶子也大讚 Billboard Live TAIPEI 的多元靈魂：「這裡真的是 Mix ＆ Match 的品牌啦！」陶子更在現場展現「最愛唱的主持人」本色，笑說：「我應該是圈內最愛唱歌的主持人了吧？」又說：「應該要唱吧？」一句話立刻引爆全場驚呼。她又調皮補刀：「試試看音響設備怎麼樣呀！」完全把媒體氣氛推到滿檔。隨後她真的「開金口」演唱名曲〈L-O-V-E〉。

陶晶瑩先前在主持電台節目裡，大聊王子、粿粿跟范姜彥豐婚變的事情，談到范姜到網紅天后闆妹的直播間中喝下「小王秘蜜粿果綠」飲料，讓她十分震驚、不解，不過事後天后闆妹透露該橋段經過范姜等人同意。而陶晶瑩13日出席活動在現場避答相關問題，開箱完後就快閃離開。