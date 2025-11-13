侯彥西、黃柔閩、 黃珮琪13日出席公視人生劇展《祝你下輩子開心》 茶敘，以奇幻題材包裹長照、虐童議題，衝擊所有觀眾。黃珮琪飾演情緒不穩的單親媽，對9歲女兒葉子綺家暴，戲外2人同時入圍金馬女配角，十分有緣，黃珮琪直呼：「她實在太可愛不會想到金馬獎這件事，會覺得我也跟她合作過。前一陣子有碰面，就有互相恭喜。」

黃珮琪劇中變身惡毒媽媽，談到這場家暴戲，為了顧及視覺衝擊，又不對童星造成傷害，導演鍾維恆坦言，是壓力最大時刻，尤其是抓頭沖水這一幕，葉子綺拍了一顆鏡頭就崩潰說好害怕，黃珮琪下手也很擔心，最後找了折衷方法：「謝謝小女孩為了藝術犧牲，拍了2、3個小時。但是沒辦法，導演叫我做。」

《祝你下輩子開心》葉子綺飾演無名小女孩，尋找回家的路。（公視提供）

劇中探索長照議題，黃珮琪有此經驗，她的阿嬤癌症纏身，人生後半段臥病在床，且因為藥物副作用，造成某部分失憶，她在幼稚園、國小時放學就去阿嬤家，幫忙換尿袋、背著阿嬤走動，「有人說久病床前無孝子，體驗到這狀態，人生很絕望，可是你又好愛這個親人。」

侯彥西（左）飾大體修復師，要帶「無名小女孩」葉子綺回家。（公視提供）

阿嬤60歲左右就過世，黃珮琪感性透露，「阿嬤過世後有一個過年來我夢中，說我已經忘記妳是誰，醒來我枕頭都是濕的，妳很愛的人，突然有一天忘記妳的感覺，看這影集時很像傷口反覆被打開。」

金馬將至，黃珮琪已經準備好紅毯戰袍，「我們劇組有討論主題，穿什麼風格的衣服。」她平常心對待，入圍就是一種肯定，「入圍女配角超出預期很多，抱著感恩的心，全家人能一起去這典禮很開心。」