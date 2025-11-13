侯彥西在公視人生劇展《祝你下輩子開心》 飾演有陰陽眼的大體修復師，13日和黃柔閩、 黃珮琪出席茶敘，他為了角色事先拿豬肉縫針做功課，田調時訪職人，實際看了往生者修復的前後比照，「有些照片很衝擊，很難形容樣子，修復後接近往生前樣貌，那有一刻覺得很偉大，他們（大體修復師）幫每人的人生畫上最美麗的句點，真的非常尊重敬畏。」他沒有什麼禁忌，覺得用尊敬的心去面對，沒有惡意，不太會遇到什麼麻煩，自己八字滿重。

他在劇中照顧阿茲海默症母親（黃柔閩飾），母親有失智情況、在浴室幫忙洗澡，拍攝前2人只見過一次面、讀過一次本就上戲，侯彥西透露，拍攝這場戲他很小心，還是會很害羞，沒有這樣幫人洗澡，「盡力隱藏害羞感覺，執行這件事。」黃柔閩則老神在在，因為安全措施都做足，主要是天氣冷，「熱水是工作人員端來，腳一直按著排水孔。」

侯彥西飾演大體修復師「吳悠」。（公視提供）

侯彥西也談起，有一次回到台中探親，90歲阿嬤一度認不出他，看著他5至6秒問：「你是誰，我有一點嚇到，心理用力被打一下。」好險只是是阿嬤眼睛看不清楚，但這一插曲也讓他感受到最愛的人忘記自己的衝擊。

《祝你下輩子開心》黃珮琪飾演無名女孩（葉子綺飾）母親，同入圍本屆金馬女配角獎。（公視提供）

《祝你下輩子開心》製片葉紹威（左起）、侯彥西、黃柔閩、導演鍾維恆、演員黃珮琪。（公視提供）

黃柔閩則提及跟李泰祥老師合作專輯，老師有帕金森氏症，肩膀身上有裝電池，讓他一直刺激腦神經，一起錄製最後專輯時，有時到一半會停電，她只好在那邊等老師醒過來，時間大約10多分鐘，近距離接觸患者的心境，讓她更能體會患者。

黃柔閩自己的父親前幾年生病至今行動不便，都是母親在照顧，但自己也曾趁爸爸住院時，「偷偷帶媽媽去逛街喝下午茶，那段時光超級珍貴的」。看著父母在彼此照顧中有說有笑，她說「或許這樣的長照，是他們人生最親密的時光」。