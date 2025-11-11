韓國女團TWICE出道10週年，將首度回到成員子瑜的家鄉開唱，帶著全新世界巡演「THIS IS FOR」在11月22日、23日連續2天在高雄世運主場館演出，門票一開賣即秒殺，再度印證她們無可撼動的超高人氣與驚人號召力，主辦單位Live Nation Taiwan今（11日）也宣布將自本週六（15日）起將在高雄驚喜祭出限定巡迴快閃店，為ONCE（官方粉絲名）帶來最限量、最搶手的限定商品。

TWICE自2015年出道以來，已穩坐韓國頂級女團行列，擁有〈Like OOH-AHH〉、〈TT〉、〈Cheer up〉、〈Feel Special〉、〈What is Love?〉、〈FANCY〉等多首朗朗上口的歌曲，至今已發行3張正規專輯、14張迷你專輯等。也曾獲頒告示牌女性音樂獎（Billboard Women in Music Awards）「最佳突破獎」，更是首個在北美SoFi與MetLife體育場開唱的韓國女團及首個登上日本Nissan競技場演出的海外女團等。近期再推出10週年特別專輯 《TEN: The Story Goes On》，再次展現音樂和舞台魅力。

TWICE高雄快閃店限量特典。（Live Nation Taiwan提供）

回饋一路支持的ONCE，主辦單位特別打造「TWICE WORLD TOUR <THIS IS FOR> POP-UP STORE IN KAOHSIUNG」巡迴快閃店，將於義享時尚廣場登場自11月15日至24日限時舉辦，營業時間平日為11點至22點，假日為10點30分至22點，不僅帶來巡迴周邊、時尚單品與精緻收藏品，更特別推出限量滿額回饋活動 ，凡於現場單筆消費達指定金額，即可獲得限定版小卡，所有商品與贈品皆為限量供應，數量有限。