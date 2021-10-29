華納音樂昨傳出人事動盪，爆出新任董事總經理周純如（Ruby）辭退、許多員工也遭到資遣，消息一出震驚娛樂圈，而之前曾控告華納音樂侵權的資深經紀人孫德榮（孫總），今（29日）原定要開第2次庭，但他日前因腎衰竭進醫院掛急診，目前仍住院而缺席今天開庭，僅能委由律師處理，他特別親自錄製影片，直言看到華納音樂相關新聞並不意外，控訴華納：「吃人不吐骨頭！」

孫德榮之前曾召開記者會，質疑華納音樂版權長期結算不清，他指出2005年將喬傑立著作權授權給華納音樂，直至2018年解約，這13年來近300多首錄音著作歌曲，卻只收到1000萬版稅分潤，讓他損失上億元，質疑華納版權帳務不清，因而提告：「我只想得到正義，我只想把音樂這個黑洞揭開，有很多人侵吞我們創作的一切。」

他今天看到新聞報導，表示：「華納的高層或職員都一一遣散，所有的事實就會掩埋於無形之中。」提到華納一貫的做法，就是把合約作相對的交換，以便沖淡所有詞曲創作者跟錄音著作權所有人跟他（華納）的合約分配比例，將所有利潤歸華納所有。孫德榮無奈表示：「台灣的創作者這麼辛苦、這麼可憐，辛辛苦苦創造的音樂資產，最後的收入都到了這些黑心音樂商業人手上，而且吃人完全不吐骨頭。」