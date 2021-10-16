苗栗市為公路1棟12樓的商業大樓16日上午突然冒出火舌，起火點疑是8樓的冷氣機，所幸該大樓並無住戶，消防人員正逐層搜索中，目前尚無傳出人員傷亡。（民眾提供／陳育賢苗傳真）

苗栗市為公路1棟12樓的商業大樓16日上午突然冒出火舌，起火點疑是8樓的冷氣機，所幸該大樓並無住戶，消防人員正逐層搜索中，目前尚無傳出人員傷亡。（民眾提供／陳育賢苗傳真）

苗栗12樓商業大樓火警 消防局已滅火逐層搜索中

高雄市城中城大樓奪走46條人命，正當各縣市正全面安檢老舊大樓，各界也要求檢討相關法令與究責之際，苗栗市為公路1棟12樓的商業大樓16日上午突然冒出火舌，起火點疑是8樓的冷氣機，所幸該大樓並無住戶，消防人員正逐層搜索中，目前尚無傳出人員傷亡。

據了解，該大樓是棟商業大樓，並無一般住戶，但大樓內的公司行號、營業項目相當複雜，有不少家卡拉OK、視聽伴唱店，起火點疑似就在8樓其中1家視聽伴唱店內的冷氣機。

而苗栗市消防局在今天上午7點30分左右接獲報案後，立即出動雲梯車與消防車前往灌救，8點進入該視聽伴唱店內，8點15分已將火勢熄滅，而雖然該大樓並無一般住戶，但為安全起見，消防人員已在逐層搜索，目前未有人員傷亡，起火原因則由消防局鑑識中。

消防局表示，該商業大樓是針對公共區域兩年做1次消防安檢，最近1次是在去年的5月4日，而疑似起火點的視聽伴唱店今年1月20日時的消防安檢合格，5月因疫情暫停營，昨天才要申請復業，沒想到今天上午就發生火警，至於有無違規營業，相關單位則要詳加調查。