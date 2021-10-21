消防人員8點35分到達現場，現場大樓外牆正進行拉皮而布滿網狀物，從外觀未見明顯火煙，也未見有人員受困，但仍布線進入8樓查看，噴水撲滅客廳的火源，在8號之8發現一名61歲女性受困，用雲梯車救下樓。（雲林縣消防局提供）

消防人員8點35分到達現場，現場大樓外牆正進行拉皮而布滿網狀物，從外觀未見明顯火煙，也未見有人員受困，但仍布線進入8樓查看，噴水撲滅客廳的火源，在8號之8發現一名61歲女性受困，用雲梯車救下樓。（雲林縣消防局提供）

消防人員8點35分到達現場，現場大樓外牆正進行拉皮而布滿網狀物，從外觀未見明顯火煙，也未見有人員受困，但仍布線進入8樓查看，噴水撲滅客廳的火源，在8號之8發現一名61歲女性受困，用雲梯車救下樓。（雲林縣消防局提供）

雲林縣莿桐鄉中正路75號農會公寓大樓的8樓民宅今（21日）晚間8點多發生火警，雲林縣消防局繃緊神經出動各式消防車輛8輛、消防人員19人及3輛救護車搶救，火勢半小時內撲滅，以雲梯車救出61歲女屋主，所幸她只有緊張而過度換氣情形，虛驚一場。

莿桐農會的公寓大樓有地上8層、地下1層，今晚8點多被對面民眾發現8樓屋內有火光緊急打119報案。

因是高樓火警，雲林縣消防局立即出動第一大隊、莿桐、公園、西螺、斗南分隊等單位，各式消防車輛8輛、3部救護車、消防人員19人前往搶救。

消防人員8點35分到達現場，現場大樓外牆正進行拉皮而布滿網狀物，從外觀未見明顯火煙，也未見有人員受困，但仍布線進入8樓查看，噴水撲滅客廳的火源，在8號之8發現一名61歲女性受困，用雲梯車救下樓。

雲林縣消防局表示，火勢於8點52分撲滅，現場燃燒面積2平方公尺，燒毀客廳一張桌子，火警原因有待調查。