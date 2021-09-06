國民黨主席選舉時間將至，黨主席候選人積極造訪全台各地，國民黨主席候選人江啟臣今天一早就搭車前往花蓮拜訪。江啟臣被問到會不會覺得中廣董事長趙少康籌組戰鬥藍是威脅？江啟臣表示，戰鬥藍應該是「威力」而不是「威脅」，要感到威脅的應該是民進黨。

江啟臣今天要去花蓮參加祈福活動，拜會國民黨花蓮縣議會黨團以及地方黨部，感謝他們一年來跟黨中央連線配合反萊豬、紓困、疫苗等議題。江啟臣說，現在的黨中央對地方來說，需要的不只是領導，更重要的是服務。

對於趙少康籌組戰鬥藍，好像讓他變成地下黨主席，威脅到下一任黨主席的感覺？江啟臣說不用擔心，過去他這一年多時間也在號召戰鬥魂，在野就是要不斷戰鬥，所以他也謝謝趙少康倡議戰鬥。

而江啟臣與朱立倫兩名候選人昨天都到台中拚場，都去大甲鎮瀾宮找鎮瀾宮董事長顏清標。江啟臣說，「媽祖是慈悲的，不分顏色」，而顏清標人也很溫暖，整個選舉拜訪都表現很正常，沒有被拔樁這種壓力。

至於另一名候選人張亞中在網路聲量攀升成為黑馬，並拿下一些網路投票第一名，是否認為是灌票？江啟臣說，網路民調大家都很清楚，參考就好，這是一個黨內選舉，所以票是在黨員身上，所以他還是要想盡辦法去讓黨員了解他的主張訴求。